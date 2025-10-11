İstanbul’da nefes kesen kovalamaca: Polis kaçan motosikletliyi dronla anbean takip etti

A Haber'e özel görüntülerle polis-motosiklet kovalamacası ekrana yansıdı. Polisten kaçan ve yakalanmamak için her yolu deneyen sürücü, ekiplerin havadaki gözü olan drone ile adım adım izlendi. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır o anların tüm detaylarını anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN