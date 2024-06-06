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İstanbul’da ne kadar riskli yapı var? Megakentin yapıları alarm veriyor! İstanbul’da en riskli binalar 3 ilçede

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 09:38
Megakentin yapıları alarm veriyor. İstanbul Küçükçekmece'de geçen pazar kendiliğinden çöken bina gözleri bu halde olan diğer yapılara çevirdi.
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