06 Ağustos 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da navigasyon kurbanı şoför! TIR ara sokakta sıkıştı, vatandaşlar seferber oldu
İstanbul’da şoförünün navigasyonu takip ederek ilerlediği iddia edilen TIR, ara sokakta sıkıştı. Uzun süren çalışmaların sonucu TIR kurtarılırken, şoföre cezai işlem uygulandı.