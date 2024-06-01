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İstanbul'da 'Narkoçelik-19' operasyonları: 8 gözaltı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 01.06.2024 09:08
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Narkoçelik-19' operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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Narkoçelik-19 operasyonları: 8 gözaltı
Narkoçelik-19 operasyonları: 8 gözaltı
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