İstanbul’da müşteri gibi gelip küçük çocuğa hırsızlık yaptırdılar! O anlar güvenlik kamerasında

İstanbul’da bir tuhafiye dükkanına gelip tırnakçılık yapmak isteyen 6 kadın, işyeri sahibinin dikkati sayesinde başarılı olamayınca bu kez küçük çocuğa hırsızlık yaptırdı. Kıyafetleri alacakmış gibi yapan 5 kadının kamufle ettikleri küçük çocuk yaklaşık 300 TL değerindeki kıyafeti askıdan çıkararak çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.