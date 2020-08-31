İstanbul’da motosiklette 5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu kamerada

Sancaktepe’de motosiklete binen 5 kişilik bir aile trafikte seyrederken, Sarıyer’de ise açık kasa kamyonetin arkasına bırakılan çocuk yola sarktı. Tehlikeli yolcuklar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe Sarıgazi'de cadde üzerindeki iş yerinde oturan vatandaşlar, 5 kişilik bir ailenin motosikletle seyrettiğini gördü. Yürekleri ağızlara getiren o anları vatandaşlar kaydederken, aile ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Sarıyer Yeniköy-İstinye sahil yolunda ise açık kasa kamyonetin kasasına bırakılan küçük bir çocuk, araç seyir halindeyken sarktı. Tehlikeli yolculuklar cep telefonu kameralarına yansıdı.