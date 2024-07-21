21 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İstanbul’da motosikletli ve yaya arasında güldüren 'yol verme' diyaloğu

İstanbul’da motosikletli ve yaya arasında güldüren 'yol verme' diyaloğu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.07.2024 15:40
İstanbul'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile yaya geçidinde yol vermek istediği vatandaş arasında güldüren geçiş önceliği diyaloğu, kask kamerasına anbean yansıdı.
İstanbul’da ’yol verme’ diyaloğu
İstanbul’da 'yol verme' diyaloğu
Serinlemek için girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldı
Serinlemek için girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldı
Aşırı sıcaklar sinirlendiriyor
Aşırı sıcaklar sinirlendiriyor
Ömer Halisdemir anısına yarı maraton düzenlendi
Ömer Halisdemir anısına yarı maraton düzenlendi
Ayı saldırısından kıl payı kurtuldu
Ayı saldırısından kıl payı kurtuldu
İstanbul’da 45 derece kabusu
İstanbul'da 45 derece kabusu
Rize’de aç kalan domuzlar şehir merkezine indi
Rize’de aç kalan domuzlar şehir merkezine indi
Rize’de elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı
Rize’de elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı
Modifiye tutkunları fuar alanında buluştu
Modifiye tutkunları fuar alanında buluştu
83 yaşındaki etli ekmek ustası
83 yaşındaki etli ekmek ustası
Ömrünü arıcılığa adadı
Ömrünü arıcılığa adadı
Pendik’te orman yangını!
Pendik'te orman yangını!
Daha Fazla Video Göster