İstanbul’da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, suç çetelerine yönelik 15 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında 14 ayrı ilçede düzenlediği operasyonlarda 105 şüpheli yakalandı. 69 çete üyesinin tutuklandığı operasyonda, kurusıkıdan bozma 111 tabanca, bu silahlara ait 751 mermi ve bir el bombası ele geçirildi.

