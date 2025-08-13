14 Ağustos 2025, Perşembe

İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
İstanbul’da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı

İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 23:01
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, suç çetelerine yönelik 15 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında 14 ayrı ilçede düzenlediği operasyonlarda 105 şüpheli yakalandı. 69 çete üyesinin tutuklandığı operasyonda, kurusıkıdan bozma 111 tabanca, bu silahlara ait 751 mermi ve bir el bombası ele geçirildi.
