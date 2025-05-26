İstanbul’da motosikletli saldırgan araçtan inen adama kurşun yağdırdı!

Ümraniye’de park ettiği otomobilden inen Ferhat B. (41), motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ferhat B. silahlı saldırıda topuğundan vurulup yere yığıldı. Yere düştükten sonra kalkan adam güçlükle kaldırıma otururken o sırada sokakta bulunan 2 kişi de panikle yere yattı.

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