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İstanbul’da motosikletli saldırgan araçtan inen adama kurşun yağdırdı!

İstanbul’da motosikletli saldırgan araçtan inen adama kurşun yağdırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 26.05.2025 14:37
Ümraniye’de park ettiği otomobilden inen Ferhat B. (41), motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ferhat B. silahlı saldırıda topuğundan vurulup yere yığıldı. Yere düştükten sonra kalkan adam güçlükle kaldırıma otururken o sırada sokakta bulunan 2 kişi de panikle yere yattı.
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İstanbul’da motosikletli saldırgan araçtan inen adama kurşun yağdırdı!
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