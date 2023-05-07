İstanbul’da miting coşkusu! Başkan Erdoğan sevdasını tişörtüne yazdırdı

Büyük gün geldi. İstanbullular erken saatlerden itibaren AK Parti Büyük İstanbul Mitingine gidebilmek için yola koyuldu. Vatandaşlar coşkularını A Haber ile paylaştı. Detayları Pınar Özenç aktardı. Bir kadın vatandaşın tişörtü ise dikkat çekti. Bakın neler söyledi...

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