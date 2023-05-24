İstanbul'da minibüste tartışma yaratan olay! O anlar kamerada

İstanbul’un Kartal ilçesinde dün, bebek arabasıyla binmek istediği minibüse alınmadığı iddia edilen anne-baba ile şoför arasında tartışma çıktı. Şoförün 2 kişilik para alırım demesi üzerine baba "Yaptığın yanlış, haram para yiyorsunuz" diye tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.