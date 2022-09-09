09 Eylül 2022, Cuma
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İstanbul’da minibüste fazla yolcu tartışması! Şoför kadın yolcuya saldırdı
İstanbul’da minibüse fazla yolcu alan şoför ile vatandaş arasında tartışma çıktı. Şoför kendisiyle tartışan kadın yolcuya saldıracağı sırada araya polis araya girdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.