İstanbul'da minibüs alev alev yandı

Sancaktepe Paşaköy yolunda bir minibüste yangın çıktı. Vatandaşlar yangın tüpüyle yanan minibüse müdahale etmeye çalışırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Sancaktepe Paşaköy yolunda bu akşam saatlerinde meydana geldi. Minibüs seyir halindeyken birden alev aldı.

KAMERAYA YANSIDI

Vatandaşlar yangın tüpüyle yangına müdahale etmek isterken alev alev yanan minibüs cep telefonu kameralarına yansıdı.

ÖLEN VE YARALANAN YOK

Vatandaş yangını çekerken bir taraftan olayı anlattı. Öte yandan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.