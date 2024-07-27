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İstanbul'da "mini etek" kavgası! Kız kardeşine laf atılınca bıçak çekti

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 22:50
Kağıthane'de bir kişi, iddiaya göre kız kardeşine minik etek giydiği için tepki gösteren komşusuyla tartıştı. Adamın eşi de tartışmaya dahil olunca şahıs onlara bıçak çekti. Yaşananlar kameralara yansırken, polisin müdahalesi sonrası bıçaklı şahıs gözaltına alındı.
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İstanbul’da mini etek kavgası!
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