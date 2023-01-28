İstanbul’da milyonluk vurgun! Paralarla bakın ne yapmış

İstanbul’da döviz bürosuna gitmek üzere evinden çıkan çalışana silah doğrultarak 386 bin Euro ve 98 bin 500 paund gasbeden Emrah T. ile ona yardım eden 3 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası ile görüntülenirken, şüphelilerden birinin gasp edilen parayla kendisine lüks otomobil aldığı ortaya çıktı.