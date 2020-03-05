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05.03.2020

İstanbul'da milyonluk kaza!

Beyoğlu'nda bir kişi sabah satın aldığı otomobiliyle önce telefonla konuşmak için yol kenarında duran kişinin otomobiline sonra da lüks cipe çarparak kaza yaptı. Yeni aldığı aracıyla kaza yapan kişinin çarptığı lüks cipin sahibi oradan tesadüfen geçen arkadaşı çıktı.

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