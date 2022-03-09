İstanbul'da milyonluk gasp! Çalıntı araçla gelip...

İstanbul Kağıthane’de geldikleri çalıntı ciple kuyumcu soyan ve yaklaşık 1 milyon lira gasp eden çete her yerde aranıyor. Geçtiğimiz sene çalındığı ve ikiz plaka kullandığı tespit edilen cip, olaydan sonra birkaç sokak aşağıda terk edilmiş halde bulundu. Gasp Büro Amirliği ekipleri soyguncuları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.