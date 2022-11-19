19 Kasım 2022, Cumartesi
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İstanbul’da mide bulandıran görüntü! Simit tezgahından öyle bir şey çıktı ki...
İstanbul’da kilitli halde bulunan bir simit tezgahında farenin gezdiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Simit arabasındaki fareyi görenler şaşkına döndü.