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İstanbul’da mide bulandıran görüntü! Simit tezgahından öyle bir şey çıktı ki...

İHA
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Giriş: 19.11.2022 12:05
İstanbul’da kilitli halde bulunan bir simit tezgahında farenin gezdiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Simit arabasındaki fareyi görenler şaşkına döndü.
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