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İstanbul'da mide bulandıran görüntü

İHA
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Giriş: 18.01.2023 13:36
İstanbul'da akşam saatlerinde kayıt altına alınan görüntüler, izleyenlerin midesini bulandırdı. TÜYAP Otobüs durağının arkasında bulunan ve günlük simit poğaça satışının yapıldığı tezgahta dolaşan fareyi görenler şok oldu. Aynı simit tezgahına bu sabah da poğaça ve simitlerin dizildiği görüldü.
İstanbul’da mide bulandıran görüntü
İstanbul'da mide bulandıran görüntü
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