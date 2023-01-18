18 Ocak 2023, Çarşamba
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İstanbul'da mide bulandıran görüntü
İstanbul'da akşam saatlerinde kayıt altına alınan görüntüler, izleyenlerin midesini bulandırdı. TÜYAP Otobüs durağının arkasında bulunan ve günlük simit poğaça satışının yapıldığı tezgahta dolaşan fareyi görenler şok oldu. Aynı simit tezgahına bu sabah da poğaça ve simitlerin dizildiği görüldü.