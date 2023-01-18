İstanbul’da mide bulandıran görüntü

İstanbul'da akşam saatlerinde kayıt altına alınan görüntüler, izleyenlerin midesini bulandırdı. TÜYAP Otobüs durağının arkasında bulunan ve günlük simit poğaça satışının yapıldığı tezgahta dolaşan fareyi görenler şok oldu. Aynı simit tezgahına bu sabah da poğaça ve simitlerin dizildiği görüldü.