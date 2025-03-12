12 Mart 2025, Çarşamba
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İstanbul’da mezarlık tartışması! Vatandaş İBB’ye isyan etti
İstanbul Sultangazi'deki Yayla Mezarlığı çevresinde yaşayanların bugünlerde büyük bir sorunu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahalledeki atıl araziyi mezarlığa katmak istiyor. Mahalleli ise buna karşı çünkü halihazırda olan mezarlık yüzünden kaos yaşadıklarını söylüyorlar. Bu noktada da İBB'nin kararına isyandalar.