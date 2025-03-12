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İstanbul’da mezarlık tartışması! Vatandaş İBB’ye isyan etti

İstanbul’da mezarlık tartışması! Vatandaş İBB’ye isyan etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.03.2025 09:06
İstanbul Sultangazi'deki Yayla Mezarlığı çevresinde yaşayanların bugünlerde büyük bir sorunu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahalledeki atıl araziyi mezarlığa katmak istiyor. Mahalleli ise buna karşı çünkü halihazırda olan mezarlık yüzünden kaos yaşadıklarını söylüyorlar. Bu noktada da İBB'nin kararına isyandalar.
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İstanbul’da mezarlık tartışması! Vatandaş İBB’ye isyan etti
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