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İstanbul’da meydan kavgası! Tekmeler yumruklar havada uçuştu

İHA
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Giriş: 02.08.2022 15:25
İstanbul’da bir düğün salonundan çıkan grup ile sokakta otomobilleriyle geçerken drift yapan grup arasında sözlü tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma bir anda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan olay güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.
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