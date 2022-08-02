02 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da meydan kavgası! Tekmeler yumruklar havada uçuştu
İstanbul’da bir düğün salonundan çıkan grup ile sokakta otomobilleriyle geçerken drift yapan grup arasında sözlü tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma bir anda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan olay güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.