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İstanbul’da metrobüsün üstünde yolculuk yaptı: O anlar kamerada

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Giriş: 04.01.2024 16:28
İstanbul’da bir vatandaş tehlikeli hareketler sergileyerek metrobüsün üzerinde yolculuk yaptı. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi Şehit Mustafa Cambaz metrobüs durağında M3018 numaralı aracın üzerine çıkarak metrobüsle birlikte yolculuk yapmaya başladı. Kameralar yardımıyla metrobüsün üstünde bir kişinin olduğu tespit eden ekipler durumu ekiplere bildirdi. Güvenlik tarafından durdurulan metrobüs üzeri kontrol edildi. Güvenlik görevlisi daha sonra metrobüs üzerinde bulunan şahsın aşağıya inmesini istedi. Şahıs metrobüsün üzerinden indirilerek güvenlik görevlisi tarafından güvenlik kulübesine götürüldü. Şahıs daha sonra bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk yapan şahsın o anları ise kameralara yansıdı.
İstanbul’da metrobüsün üstünde yolculuk yaptı
İstanbul’da metrobüsün üstünde yolculuk yaptı
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