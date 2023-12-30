İstanbul’da metrobüsten dumanlar yükseldi! Yolcular en yakın durakta tahliye edildi

İstanbul Esenyurt'ta bir metrobüs şoförü, zincirlikuyu istikametindeki seferini gerçekleştiriyordu içerisinde yolcuların da bulunduğu metrobüsün tekerleklerinden duman yükseldi. Yolcular, en yakın durakta tahliye edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN