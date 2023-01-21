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İstanbul’da metrobüste tuhaf olay! Sinir krizi geçiren kadın önce tokat attı ardından da bayıldı

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Giriş: 21.01.2023 11:46
İstanbul’da metrobüs durağında başlayan alacak kavgası araç içinde de devam etti. Sinir krizi geçiren kadın tartıştığı adama önce tokat attı, sonra da bayıldı. Kimsenin anlam veremediği olay anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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