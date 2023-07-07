07 Temmuz 2023, Cuma
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İstanbul'da metrobüste kadın yolcular arasındaki kavga kamerada
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Şişli Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüste kadın yolcular arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine taraflar kavgaya tutuştu. Kadın yolcunun yanındaki adam da kavgaya dahil olunca olay büyüdü. Kadınlardan biri adama tekme atmaya çalışırken, diğer yolcuların araya girmesiyle kavga son buldu. Kavga anları ise kameraya yansıdı.