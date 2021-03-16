İstanbul'da metrobüslerde adım atacak yer kalmadı! İşte vatandaşların eve dönüş çilesi...

İstanbul'da koronavirüs vaka sayılarının artmasına rağmen metrobüslerde yaşanan yoğunluk vatandaşları korkutuyor. Durakların oldukça yoğun olduğu görülürken, oluşan kalabalık nedeniyle vatandaşlar metrobüslere binmekte zorlandı. Metrobüs içinde de adeta nefes alacak yer kalmazken vatandaşlar belediyeyi sefer sıklığı konusunda eleştirdi. A Haber ekibi İstanbul'daki metrobüslerde yaşanan yoğunluğu bizzat olay yerinde görüntüledi.