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İstanbul'da metrobüslerde adım atacak yer kalmadı! İşte vatandaşların eve dönüş çilesi...

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Giriş: 16.03.2021 17:38
Güncelleme:16.03.2021 17:52
İstanbul'da koronavirüs vaka sayılarının artmasına rağmen metrobüslerde yaşanan yoğunluk vatandaşları korkutuyor. Durakların oldukça yoğun olduğu görülürken, oluşan kalabalık nedeniyle vatandaşlar metrobüslere binmekte zorlandı. Metrobüs içinde de adeta nefes alacak yer kalmazken vatandaşlar belediyeyi sefer sıklığı konusunda eleştirdi. A Haber ekibi İstanbul'daki metrobüslerde yaşanan yoğunluğu bizzat olay yerinde görüntüledi.
İstanbul'da metrobüslerde adım atacak yer kalmadı! İşte vatandaşların eve dönüş çilesi...
İstanbul'da metrobüslerde adım atacak yer kalmadı! İşte vatandaşların eve dönüş çilesi...
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