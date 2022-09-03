03 Eylül 2022, Cumartesi
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İstanbul'da metrobüs yolu tehlike oluşturuyor
İstanbul'da en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından biri olan metrobüste yol problemi sorunu hala çözülmüş değil. Seyir halindeyken oluşan sarsıntı sebebiyle yaşlı ve hamile yolcular. Büyük sıkıntı yaşıyor. Çukurlardan kaçmak için karşı şeride giren araçlar ise kazaya davetiye çıkarıyor.