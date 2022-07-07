İstanbul'da metrobüs yolu köstebek yuvası gibi!

İstanbul'da metrobüs kullananlar bozuk yollardan şikayetçi. Tümsek ve çukurlar sebebiyle sarsılarak seyahat eden yolcular, çukurdan kaçmak isteyen metrobüslerin sık sık şeridinden çıkması yüzünden hayati tehlikeyle de karşılaşıyor. Hamile, hasta ve çocuklarsa risk altında...

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