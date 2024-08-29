29 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İstanbul’da metrobüs kazası! A Haber olay yerinden canlı yayında

İstanbul’da metrobüs kazası! A Haber olay yerinden canlı yayında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Filiz Uçan Savaş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2024 10:31
İstanbul Sefaköy’de metrobüs kazası meydana geldi. Yaşanan kazada 3’ü ağır 12 kişi yaralandı. Kazaya karışan metrobüsler kaza yerinden kaldırıldı. Yaralılar ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve hemen hastaneye sevkleri yapıldı. Olay yerinden son bilgileri canlı yayında A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Metrobüs kazası! A Haber olay yerinde
Metrobüs kazası! A Haber olay yerinde
Kolundaki ısırık Narin’e mi ait?
Kolundaki ısırık Narin’e mi ait?
Şoför ihmali var mı? Kaza nasıl yaşandı?
Şoför ihmali var mı? Kaza nasıl yaşandı?
Metrobüslerin çarpıştığı anı A Haber’de!
Metrobüslerin çarpıştığı anı A Haber’de!
Metrobüs kazası: 5’i ağır yaralı 10 yaralı
Metrobüs kazası: 5’i ağır yaralı 10 yaralı
Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
30 Ağustos’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak!
30 Ağustos’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak!
İstanbul’da trafik ne durumda?
İstanbul’da trafik ne durumda?
502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Sitelere mini hastane zorunluluğu!
Sitelere mini hastane zorunluluğu!
Üsküdar’da araç alev topuna döndü
Üsküdar'da araç alev topuna döndü
Metroda toka satan Suriyeli çocuğa şiddet
Metroda toka satan Suriyeli çocuğa şiddet
Daha Fazla Video Göster