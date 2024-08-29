29 Ağustos 2024, Perşembe
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İstanbul’da metrobüs kazası! A Haber olay yerinden canlı yayında
İstanbul Sefaköy’de metrobüs kazası meydana geldi. Yaşanan kazada 3’ü ağır 12 kişi yaralandı. Kazaya karışan metrobüsler kaza yerinden kaldırıldı. Yaralılar ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve hemen hastaneye sevkleri yapıldı. Olay yerinden son bilgileri canlı yayında A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.