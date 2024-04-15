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İstanbul'da metro arızalandı, yolcular tünelde yürüdü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2024 11:08
İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattında sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı. Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu.
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