30 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İstanbul’da metrebüs kazası! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

İstanbul’da metrebüs kazası! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2024 14:53
Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 50 kişi ise yaralandı. Soruşturmada son durum ne?  Kaza nasıl gerçekleşti? Olay yerinde A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı önemli değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muğla’da kadınbudu karpuzu üretiliyor!
Muğla’da kadınbudu karpuzu üretiliyor!
Konya’da 56 bin dekarda kabak çekirdeği üretimi
Konya’da 56 bin dekarda kabak çekirdeği üretimi
Mersin’de mürdüm eriği hasadı!
Mersin’de mürdüm eriği hasadı!
Okul inşaatında ceset bulundu
Okul inşaatında ceset bulundu
Skandal uygulama! Başörtülü kadın havuza alınmadı
Skandal uygulama! Başörtülü kadın havuza alınmadı
Metrobüs faciası neden yaşandı?
Metrobüs faciası neden yaşandı?
Eski çalışanın tazminat dehşeti!
Eski çalışanın tazminat dehşeti!
Kamyonet sitenin bahçesine uçtu
Kamyonet sitenin bahçesine uçtu
Metrobüs kazasında 8 gözaltı
Metrobüs kazasında 8 gözaltı
Türk Yıldızları Anıtkabir semalarında!
Türk Yıldızları Anıtkabir semalarında!
Halay kavgasında damat komalık oldu
Halay kavgasında damat komalık oldu
Narin Güran haberlerine yayın yasağı
Narin Güran haberlerine yayın yasağı
Daha Fazla Video Göster