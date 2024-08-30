İstanbul’da metrebüs kazası! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 50 kişi ise yaralandı. Soruşturmada son durum ne? Kaza nasıl gerçekleşti? Olay yerinde A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı önemli değerlendirmelerde bulundu.

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