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İstanbul’da masalsı manzara! Beyazlar içindeki Galata Kulesi hayran bıraktı

İHA
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Giriş: 02.02.2022 09:30
İstanbul’da etkisi yoğun bir şekilde hissedilen yoğun kar yağışı ile fırtına büyüleyici manzaraların oluşmasına sebep oldu. Galata Kulesi’nin beyazlar içindeki görüntüsü kış masalını anımsattı.

Galata Kulesi'nin beyazlar içerisindeki gün doğumu manzarası görenleri büyüledi.

Kaydettiği videolar ile İstanbul'un en güzel manzaralarını sosyal medya hesabından paylaşan drone pilotu Yusuf Kaan Yıldırım Galata Kulesi'ni gün doğumunda görüntüledi.

EN ÖZEL ANLARDAN

Beyaz gelinliğini giyen İstanbul manzarası ile birlikte Galata Kulesi'nde en özel anlardan birisi olan ışıkların kapanma anını kayıt altına aldı.

KARTPOSTTALLIK MANZARA

Işıkların açılıp kapanma zamanı için günler öncesinden birçok kez prova ve deneme yapan Yıldırım, en sonunda kartpostallık manzarayı havadan görüntüledi. Tarihi yarımadada bulunan Topkapı Sarayı ile Galata Kulesi'nin kış manzarası masalsı görüntüler oluşturdu.

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