İstanbul’da “masaj salonu” tartışması! Polis oğul dehşet saçtı

İstanbul’da genç polis memuru, masaj salonu işlettiği gerekçesiyle tartışma yaşadığı babasına kurşun yağdırdı. Oğlunun silahından çıkan 5 kurşunun hedefi olan baba, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahsın aracıyla olay yerine geldiği ve olay sonrası aracı bırakarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.