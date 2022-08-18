18 Ağustos 2022, Perşembe
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İstanbul’da “masaj salonu” tartışması! Polis oğul dehşet saçtı
İstanbul’da genç polis memuru, masaj salonu işlettiği gerekçesiyle tartışma yaşadığı babasına kurşun yağdırdı. Oğlunun silahından çıkan 5 kurşunun hedefi olan baba, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahsın aracıyla olay yerine geldiği ve olay sonrası aracı bırakarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.