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İstanbul’da “masaj salonu” tartışması! Polis oğul dehşet saçtı

İHA
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Giriş: 18.08.2022 09:19
İstanbul’da genç polis memuru, masaj salonu işlettiği gerekçesiyle tartışma yaşadığı babasına kurşun yağdırdı. Oğlunun silahından çıkan 5 kurşunun hedefi olan baba, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahsın aracıyla olay yerine geldiği ve olay sonrası aracı bırakarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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