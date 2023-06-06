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İstanbul’da mahallelinin İSKİ isyanı! Otomobilin tekerleğinden öyle bir şey çıktı ki...

DHA
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Giriş: 06.06.2023 11:48
İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir otomobilin jantına girerek sıkışan yılan mahalleliye korku yaşattı. Kedinin yaklaştığı ancak dokunmaya korktuğu yılanı poşetle ve süpürgeyle janttan çıkarmaya çalışanlar da bir sonuç alamadı. Mahalleli ise yaşadıkları bölgede fare ve yılan görmeye başlamalarının nedeninin, İSKİ tarafından yürütülen ve uzun süredir devam eden alt yapı çalışması olduğunu iddia ediyor.
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