18 Temmuz 2022, Pazartesi
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İstanbul'da maganda dehşeti! Gelin getirme töreninde ortalığı birbirine kattı
İstanbul’da düğün sonrası gelini yeni evine törenle getiren aile mahalleliyi şoke etti. Kalabalıkların arasında bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Vatandaşların yaşadığı o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.