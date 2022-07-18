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İstanbul'da maganda dehşeti! Gelin getirme töreninde ortalığı birbirine kattı

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Giriş: 18.07.2022 10:48
İstanbul’da düğün sonrası gelini yeni evine törenle getiren aile mahalleliyi şoke etti. Kalabalıkların arasında bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Vatandaşların yaşadığı o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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