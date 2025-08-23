İstanbul’da lüks araçla tehlikeli sürüş! Zikzak çizen sürücü gözaltına alındı

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde lüks araç sürücüsü, şerit değiştirmenin yasak olduğu bölgede zikzaklar çizerek trafiği tehlikeye düşürdü. Araç içindeki şahısların camdan sarktığı anlar sosyal medyada paylaşılınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücünün kimliğini tespit ederek E.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, adliyeye sevk edildi. Olay, hem trafikteki diğer sürücüler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN