İstanbul’da lüks araçla tehlikeli sürüş! Zikzak çizen sürücü gözaltına alındı

23 Ağustos 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 16:07
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde lüks araç sürücüsü, şerit değiştirmenin yasak olduğu bölgede zikzaklar çizerek trafiği tehlikeye düşürdü. Araç içindeki şahısların camdan sarktığı anlar sosyal medyada paylaşılınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücünün kimliğini tespit ederek E.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, adliyeye sevk edildi. Olay, hem trafikteki diğer sürücüler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı.
İstanbul'da lüks araçla tehlikeli sürüş!
