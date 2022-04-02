02 Nisan 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da lokotanda yangın! Alevler 3 binayı sardı Sarıyer'de iş yeri yangını
İstanbul Sarıyer'de bir lokantada çıkan yangın çevredeki binalara sıçradı. 3 binaya sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye aracı da alev aldı. Bahçeköy'de lokantada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Gelişmeleri aktaran A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, “Yangın kısmen kontrol altına alındı, soğutma çabaları uzun sürecek. Yangının çıkış sebepleri araştırılıyor.” dedi.