İstanbul’da lokotanda yangın! Alevler 3 binayı sardı Sarıyer'de iş yeri yangını

İstanbul Sarıyer'de bir lokantada çıkan yangın çevredeki binalara sıçradı. 3 binaya sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye aracı da alev aldı. Bahçeköy'de lokantada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Gelişmeleri aktaran A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, “Yangın kısmen kontrol altına alındı, soğutma çabaları uzun sürecek. Yangının çıkış sebepleri araştırılıyor.” dedi.

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