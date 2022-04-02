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İstanbul’da lokotanda yangın! Alevler 3 binayı sardı Sarıyer'de iş yeri yangını

A Haber
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Giriş: 02.04.2022 10:19
Güncelleme:02.04.2022 10:20
İstanbul Sarıyer'de bir lokantada çıkan yangın çevredeki binalara sıçradı. 3 binaya sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye aracı da alev aldı. Bahçeköy'de lokantada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Gelişmeleri aktaran A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, “Yangın kısmen kontrol altına alındı, soğutma çabaları uzun sürecek. Yangının çıkış sebepleri araştırılıyor.” dedi.
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