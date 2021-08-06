İstanbul’da lojistik firmasında yangın çıktı!

Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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