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İstanbul’da lojistik deposunda korkutan yangın! Ekipler alarma geçti

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Giriş: 06.08.2021 13:33
Güncelleme:06.08.2021 13:34
Esenyurt, Akşemseddin Mahallesi 296. sokakta bulunan lojistik firmasına ait depoda saat 12.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan dumanların çevreden de görüldüğü yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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