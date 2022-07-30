30 Temmuz 2022, Cumartesi
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İstanbul’da “laf atma” kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler
İstanbul’da alkollü olduğu iddia edilen kişi, bir grup gencin yanındaki kıza laf atınca ortalık birbirine girdi. Şahıs ve gençler arasında çıkan tekmeli tokatlı kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean böyle yansıdı.