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İstanbul’da “laf atma” kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler

İHA
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Giriş: 30.07.2022 13:53
İstanbul’da alkollü olduğu iddia edilen kişi, bir grup gencin yanındaki kıza laf atınca ortalık birbirine girdi. Şahıs ve gençler arasında çıkan tekmeli tokatlı kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean böyle yansıdı.
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