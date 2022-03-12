İstanbul’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda, 4 TIR birbirine girdi

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaştı, kazalar da kaçınılmaz oldu. Yolda seyir halindeki 4 TIR birbirine girdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otoyol, Ankara istikametine kapanırken araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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