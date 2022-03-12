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İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda, 4 TIR birbirine girdi

A Haber
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Giriş: 12.03.2022 12:26
Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaştı, kazalar da kaçınılmaz oldu. Yolda seyir halindeki  4 TIR birbirine girdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otoyol, Ankara istikametine kapanırken araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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İstanbul’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda, 4 TIR birbirine girdi
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda, 4 TIR birbirine girdi
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