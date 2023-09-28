İstanbul’da kuvvetli yağış! Sağanak sonrası bazı ilçelerde su baskınları yaşanıyor

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarılarının ardından sağanak yağış bastırdı. Bazı ilçelerde yağış yolları göle çevirdi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.

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