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İstanbul’da kuvvetli yağış! Sağanak sonrası bazı ilçelerde su baskınları yaşanıyor

A Haber
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Giriş: 28.09.2023 16:27
İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarılarının ardından sağanak yağış bastırdı. Bazı ilçelerde yağış yolları göle çevirdi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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