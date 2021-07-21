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İstanbul’da kurban kesim yerlerinde izdiham! Tedbirler yetmesi vatandaş isyan etti

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Giriş: 21.07.2021 09:27
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Avcılar, Kartal ve Küçükçekmece'deki kurban kesim merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Bazı noktalarda kompresör makineleri arıza yapınca, kesim tamamen durdu. Mağduriyet yaşayan kurban sahipleri, yeterli tedbir alınmadığı için belediye yetkililerine tepki gösterdi.
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