21 Temmuz 2021, Çarşamba
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İstanbul’da kurban kesim yerlerinde izdiham! Tedbirler yetmesi vatandaş isyan etti
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Avcılar, Kartal ve Küçükçekmece'deki kurban kesim merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Bazı noktalarda kompresör makineleri arıza yapınca, kesim tamamen durdu. Mağduriyet yaşayan kurban sahipleri, yeterli tedbir alınmadığı için belediye yetkililerine tepki gösterdi.