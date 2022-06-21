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İstanbul’da Kurban Bayramı için çadırlar kuruluyor

İHA
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Giriş: 21.06.2022 10:39
Kurban Bayramı’na 17 gün kala İstanbul’da farklı ilçelerde kurban kesim ve satış alanları için çadırlar kurulmaya başlandı. Başakşehir ve Bahçelievler’de kurulan kurban çadırları inşasının son durumu havadan görüntülendi.
İstanbul’da Kurban çadırları kuruluyor
İstanbul’da Kurban çadırları kuruluyor
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