21 Haziran 2022, Salı
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İstanbul’da Kurban Bayramı için çadırlar kuruluyor
Kurban Bayramı’na 17 gün kala İstanbul’da farklı ilçelerde kurban kesim ve satış alanları için çadırlar kurulmaya başlandı. Başakşehir ve Bahçelievler’de kurulan kurban çadırları inşasının son durumu havadan görüntülendi.