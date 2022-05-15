15 Mayıs 2022, Pazar
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İstanbul'da kundakçı alarmı! 4 aracı ateşe verdiler
Kadiköy Caferağa Mahallesi Moda Caddesi üzerinde 2 farklı noktada sabaha karşı kundaklama yapıldı. Polis ekipleri kundaklama yaptığı iddia edilen şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Sancaktepe'de ise bir kişi, aralarında husumet olan bir kişinin arabasını kundaklayarak ateşe verdi.