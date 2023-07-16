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İstanbul’da kuaförde silahlı kavga kamerada: Husumetlilerine saldırıp dayak yediler

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Giriş: 16.07.2023 16:08
Güncelleme:16.07.2023 16:09
Şişli’de silahlı 3 şahıs, husumetli oldukları adamı kuaförde sıkıştırıp tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırıya uğrayan adam ve kardeşlerinin karşılık vermesiyle şahıslar darp edildi. Kavga kameralara yansırken, olayın hemen sonrası gelen polis saldırganlardan birini gözaltına aldı.
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