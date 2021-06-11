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İstanbul'da Kovid-19 aşısı satan ve almak isteyen 2 kişi yakalandı

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Giriş: 11.06.2021 09:58
Güncelleme:11.06.2021 09:58
İstanbul Şişli'de polisin durumundan şüphelenerek durduğu bir kişinin elindeki poşetten, 6 adet Biontech aşı ve 10 bin lira para çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin aşıları satacağı öğrenildi. Aşıları alacak olan kişi de buluşma yerinde gözaltına alındı. İki zanlı, "kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan adliyeye sevk edildi.
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