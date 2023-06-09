İstanbul’da korkutan yangın! Vatandaşlar hortum ve kovayla yangını söndürmeye çalıştı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bir binanın 2. katında yaşayan vatandaşın fırında unuttuğu yemeği yüzünden evde yangın çıktı. Alevler balkondan dışarıya doğru yükselirken üst katta ve sokakta bulunan mahalleliler hortumlar ve bidonlarla yangını söndürmeye çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.