18 Haziran 2022, Cumartesi
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İstanbul'da korkutan yangın: Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı depo alev alev yandı
İstanbul Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.