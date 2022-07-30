30 Temmuz 2022, Cumartesi
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İstanbul’da korkutan yangın! 4 katlı bina alev alev yandı
İstanbul’da 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı. 77 yaşındaki Ayşe Vıcil " 'Yanıyor yanıyor' diye bağırdım. Bir kişi pencereye çıkmadı, çok korktum" dedi.