İstanbul’da korkutan yangın! 4 katlı bina alev alev yandı

İstanbul’da 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı. 77 yaşındaki Ayşe Vıcil " 'Yanıyor yanıyor' diye bağırdım. Bir kişi pencereye çıkmadı, çok korktum" dedi.